Трамп продлил сроки вывода американских воск из Сирии - СМИ

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 4:15

Вашингтон. 1 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп согласился продлить процесс вывода войск из Сирии и осуществить его в течение четырех месяцев, сообщила газета New York Times, ссылаясь на собственные источники и числа сотрудников администрации.

Ранее он говорил, что вывод находящих в Сирии 2 тыс. американских военных займет около 30 дней.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил журналистам, что Д.Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии.

"Думаю, в этом вопросе будет сделана пауза", - заявил он по окончании встречи с президентом в Белом доме.

Он добавил, что, по его мнению, "мы притормаживаем процесс по-умному".

Ранее сенатор выступал против объявленного Д.Трампом вывода из Сирии американского воинского контингента, который, по его словам, уже выполнил свою миссию по уничтожению группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Тем не менее, президент заверил, что не намерен отказываться от своих намерений вывести войска, и считает, что его действия в Сирии можно считать героизмом.

"Если бы кто-нибудь, а не Дональд Трамп, сделал в Сирии, погруженной в беспорядки из-за ИГИЛ, то, что сделал я, став президентом, он был бы национальным героем. ИГИЛ в основном ушла, мы постепенно возвращаем наши войска домой к семьям, продолжая бороться с остатками группировки", - написал президент в своем "Твиттере".

Он продолжил: "В ходе (избирательной - ИФ) кампании я обещал выйти из Сирии и других районов. Сейчас, когда я начинаю вывод, фейковые новости или некоторые генералы-неудачники, которые были неспособны выполнять свои обязанности до того, как я пришел, жалуются на меня и мою тактику, которые работают. Я делаю просто то, что я сказал, и что собираюсь продолжать".

1гк ад

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