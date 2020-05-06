Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 5:43

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп посетил в штате Аризона фабрику Honeywell International Inc по изготовлению защитных масок модели N95, но сам маску не надел, сообщают СМИ.

Он проигнорировал требование, вывешенное на фабрике: "Внимание: ношение маски в данной зоне обязательно!". Вслед за президентом от масок отказались и сопровождавшие его лица, обращают внимание СМИ.

В то же время перед отлетом в Аризону Трамп сказал журналистам, что "скорее всего" маску на фабрике наденет.

СМИ сообщают, что Трамп при посещении производственных цехов предприятия все же надел защитные очки.

Фабрика, производит маски N95 для медицинских работников. Это предприятие было спешно введено в эксплуатацию менее чем за пять недель из-за нехватки защитного оборудования медицинского назначения для Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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