Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 18:35

*** Решение - не окончательное

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Апелляционный суд США постановил, что банки Deutsche Bank и Capital One должны представить Конгрессу финансовые отчеты со счетов президента Дональда Трампа, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Это означает, что Трамп потеряет контроль над своими засекреченными корпоративными и личными документами в Deutsche Bank и Capital One", - сообщает агентство.

Решение приняли три судья Апелляционного суда в Нью-Йорке. Они отклонили аргументы, выдвинутые защитой Трампа и Минюстом США, что у демократов из комитетов палаты представителей США нет законных оснований требовать эту информацию.

Теперь это решение может заблокировать Верховный суд США. Кроме того, Апелляционный суд может пересмотреть этот вердикт.

Агентство отмечает, что сам Трамп, его дети и компания Trump Organization неоднократно отказывалась передавать свои финансовые документы Конгрессу США.

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