Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 4:19

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы генеральный прокурор Уильям Барр публично заявил, что он не нарушал никаких законов в июльском разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post.

Как рассказали изданию осведомленные источники, Трамп хотел, чтобы Барр провел пресс-конференцию, на которой должен был заявить, что президент США не нарушил никаких законов во время телефонного звонка Зеленскому, но генпрокурор отказался это сделать.

По их данным, запрос на пресс-конференцию поступил в Минюст примерно 25 сентября, когда Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского.

Между тем, Министерство юстиции опубликовало заявление, в котором сообщило, что президент не обсуждал с генпрокурором расследование Украиной в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

"Президент не просил генерального прокурора связаться с Украиной - ни по этому, ни по какому-либо другому вопросу. Генеральный прокурор не общался с Украиной - ни по этому, ни по какому-либо другому вопросу", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства Керри Купек.

Как отмечают источники газеты в администрации, президент упомянул об отказе Барра провести пресс-конференцию по этому вопросу в последние недели.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника, это решение генпрокурора никак не сказалось на взаимоотношениях президента и Барра - они по-прежнему остаются в хороших отношениях.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1вз гс

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