Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 16:05

*** Он не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским и получал информацию от сотрудников администрации

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство, утверждается в документе информатора, распространенном комитетом по разведке палаты представителей США.

"В процессе исполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от многочисленных официальных лиц в администрации о том, что президент Соединенных Штатов использовал свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство", - говорится в документе.

По словам информатора, Трамп при помощи своего адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, при участии генпрокурора США Уильяма Барра пытался оказать давление, чтобы инициировать расследование в отношении одного из своих политических конкурентов - Джо Байдена.

"Это вмешательство включает, среди прочего, оказание давления на иностранное государство для проведения расследования в отношении одного из ключевых политических оппонентов президента. Центральной фигурой в этой попытке является личный адвокат президента Рудольф Джулиани. По-видимому, генеральный прокурор Уильям Барр к этому также может быть причастен", - отмечается в документе.

По утверждению информатора, на протяжении последних четырех месяцев несколько человек сообщали ему связанные с этим факты. При этом он сам подчеркивает, что не может назвать себя "непосредственным свидетелем", но доверяет словам своих коллег.

Также информатор в своем заявлении сообщает, что, по словам тех сотрудников Белого дома, которые присутствовали при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, Трамп оказывал давление на него, чтобы инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена.

Кроме того, он сообщил, что сотрудники Белого дома ему рассказали, что адвокаты Белого дома распорядились удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, где хранится обычно такого типа информация. После этого стенограмма была, по его словам, загружена в отдельную систему, где хранится засекреченная информация.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

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