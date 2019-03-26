Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 16:16

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе намеревался отменить санкции, введенные против двух китайских судоходных компаний из-за нарушения торговых ограничений в отношении КНДР, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

В прошлую пятницу Д.Трамп написал в Twitter, что он распорядился об отмене "дополнительных крупномасштабных санкций" в отношении КНДР, не пояснив, о каких именно санкциях он говорит.

На самом деле, сообщает агентство со ссылкой на источники, президент намеревался вывести из-под санкций две китайские судоходные компании, попавшие под них днем ранее.

Д.Трамп намеревался отменить эти санкции, но "сотрудники администрации убедили его отказаться" от этой идеи, отмечает агентство.

Американская администрация попыталась объяснить запись в Twitter Д.Трампа, заявив, что санкции против китайских компаний не пересматривались, однако Вашингтон не планирует дополнительных санкций в отношении КНДР.

Источники газеты пояснили, что в тот момент США не вели работу над какими-либо дополнительными санкциями по Северной Корее.

В пятницу Минфин США ввел санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая - Dalian Haibo Inernational и Liaoning Danxing International. Также в четверг Минфин США внес российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи, а всего в списках нарушителей фигурируют более 60 судов.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

После саммита Д.Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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