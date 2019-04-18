Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 18:12

*** Трамп заявил: "Мне крышка", узнав о назначении Мюллера

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывал добиться отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера от расследования дела о России, говорится в опубликованном в четверг докладе.

Так, по данным доклада, в июне 2017 года Д.Трамп позвонил своему советнику при Белом доме Дону Макгану и поручил ему передать Джеффу Сешнсу, который тогда бы генпрокурором, что Р.Мюллера необходимо отстранить от руководства расследованием, мотивировав это неким конфликтом интересов. Д.Макган отказался выполнять это поручение, предпочтя ему увольнение.

Кроме того, когда Д.Трамп узнал от Дж.Сешнса, что замгенпрокурора Род Розенстайн назначил Р.Мюллера на пост спецпрокурора, президент заявил, что его карьере на посту президента "пришел конец".

"О, Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентского срока. Мне крышка", - цитирует доклад слова Д.Трампа.

Ранее сообщалось, что минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера по "делу о России".

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!