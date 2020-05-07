Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 22:21

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг констатировал рост цен на нефть и отметил, что это оказывает положительный эффект на ситуацию с рабочими местами в его стране.

"Цены на нефть пошли вверх, что прекрасно для нефтяной индустрии и для ситуации с рабочими местами", - сказал Трамп на встрече с губернатором Техаса.

Между тем, говоря о ситуации в Сирии, он напомнил, что в свое время распорядился уменьшить военное присутствие США в этой стране, сохраняя при этом контроль над некоторыми сирийскими нефтяными месторождениями. Трамп иронично отметил, что такое решение "оставить под нашим контролем нефть еще два месяца назад казалось мудрым", тогда как сейчас - после недавнего обрушения цен - ситуация выглядит не столь прекрасно.

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