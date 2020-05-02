Этот контент был опубликован 2 мая 2020 г. 23:50

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с появлением сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров.

"Лично я рад, что он снова в деле и что с ним все хорошо", - написал он в своем твиттере. К этому сообщению Трамп закрепил появившиеся примерно сутки назад в северокорейских СМИ фотографии улыбающегося Ким Чен Ына, появившегося на публике после долгого отсутствия.

В субботу северокорейские СМИ опубликовали кадры с участием КНДР Ким Чен Ына, сделанные в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо) на мероприятии по случаю открытия завода по производству удобрений. Это стало первым появлением Ким Чен Ына на публике с 11 апреля. Позже в КНДР показали и видеокадры с этого мероприятия.

Ким Чен Ын за последние недели пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.

1во тг

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