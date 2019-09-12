Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 11:47

(техповтор, уточняется заголовок)

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп активно изучает французскую идею предоставить Тегерану кредитную линию на $15 млрд в обмен на обязательство Ирана придерживаться договоренностей по атому, сообщает сайт The Daily Beast со ссылкой на источники.

"В последние недели Трамп демонстрировал открытость плану президента (Франции - ИФ) Эмманюэля Макрона, отмечают четыре источника, знакомые с разговорами Трампа с французским лидером", - утверждает The Daily Beast.

Сайт отмечает, что "два из этих источников заявили, что сотрудники госдепартамента, включая госсекретаря Майка Помпео, также готовы оценить французское предложение".

The Daily Beast поясняет, что возможное открытие кредитной линии для Тегерана позволит компенсировать потери, вызванные американскими санкциями против иранского нефтяного экспорта. В обмен на кредитную линию на $15 млрд Иран должен будет вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, согласиться более не угрожать судоходству в Персидском заливе, а также подтвердить готовность к будущим мирным переговорам по Ближнему Востоку.

Источники уточняют, что пока что Трамп ни на какие подобные предложения не давал согласия, однако неоднократно в августе, включая саммит G7 в Биаррице, подавал сигналы о желании вести диалог по французской инициативе. Также несколько источников заявили The Daily Beast, что власти иностранных государств ожидают от Трампа либо сотрудничества в рамках предложения Франции, либо облегчения санкций против Тегерана.

The Daily Beast отмечает, что в случае согласия с Парижем Вашингтону придется делать исключения из антииранских санкций, а это идет в разрез с официальной линией США на оказания максимального давления на Тегеран. Однако, напоминает The Daily Beast, предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама тоже вначале "душил иранскую экономику", прежде чем сесть с Ираном за стол переговоров и заключить СВПД.

Ранее сообщалось, что Макрон предложил Трампу предпринять шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти в обмен на возобновление выполнения Тегераном своих обязательств. Речь шла о том, чтобы Иран мог экспортировать не менее 700 тыс. баррелей нефти в день. Кроме того, Франция предложила выделить кредитную линию в размере $15 млрд на закупки иранской нефти.

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