Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, поначалу положительно относившийся в операции командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара по захвату Триполи, пересмотрел свою позицию, пишет The Guardian со ссылкой на источники в Вашингтоне и северной Африке.

Официально США поддерживают в Ливии удерживающее Триполи правительство, признанное ООН. Однако, по данным издания, Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон сначала положительно отнеслись к идее Хафтара о захвате Триполи. При этом, по некоторым данным, Болтон предупредил маршала, что США поддержат его при условии, что тот будет действовать быстро. Наступление захлебнулось, и теперь, по информации The Guardian, инициатива по решению ливийской проблемы от Болтона постепенно переходит в госдепартамент.

"Госсекретарь Майк Помпео в последние две недели консультируется с экспертами по Ливии и рассматривает ряд вариантов, в частности, установление в Ливии перемирия при участии США", - пишет газета. При этом она отмечает, что США для решения ливийской проблемы не станут задействовать военных, так как такой вариант вряд ли понравится Трампу.

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