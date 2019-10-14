Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 0:40

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подписал указ, среди прочего, разрешающий госдепу и Минфину США вводить ограничительные меры против Турции за ее военную операцию на севере Сирии, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на то, чтобы добиться от Турции прекращения наступления на северо-востоке Сирии и согласиться на немедленное прекращение огня. Указ дает министерству финансов и госдепу право вводить санкции против физлиц и структур в Турции..., ответственных за действия, несущие угрозу для гражданских, или подрывающих мир, безопасность и стабильность на северо-востоке Сирии", - отметил Помпео в заявлении.

Турция в настоящее время проводит военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских формирований. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить эти боевые действия.

1во тг

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