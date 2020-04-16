Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 23:49

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не собирается навязывать губернаторам штатов сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает The Hill.

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп объявит о рекомендациях его администрации по поводу поэтапного возобновления работы экономики. Он уже обсудил этот план с губернаторами и предупредил их, что некоторые при желании смогут начать его претворение в жизнь уже в течение апреля, а не в мае. Именно до конца текущего месяца в стране действуют рекомендации Вашингтона по ограничению экономической деятельности и перемещений людей, чтобы сдержать распространение вируса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в четверг объяснил, что все губернаторы получат брошюры с рекомендациями администрации США. Он выразил благодарность Трампу за то, что тот учёл тот факт, что в разных штатах - разная ситуация с коронавирусом, и поэтому темпы снятия ограничений тоже должны быть разными.

Президент США в последние недели неоднократно положительно отзывался о Ньюсоме и о сотрудничестве с ним. Они из разных партий: Трамп - республиканец, а Ньюсом - демократ.

В последние дни Трамп заявлял, что пик распространения вируса в США пройден и что нужно подумать о быстром восстановлении экономики страны.

1во аг

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