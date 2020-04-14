Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса.
По его словам, вместо того, чтобы "делать свою работу" и направить медэкспертов в КНР, организация защищала руководство Китая.
"Вместо этого ВОЗ охотно принимала заверения Китая и защищала действия китайского правительства", - сказал Трамп журналистам во вторник.
По его словам, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".
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