Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 0:42

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за неправильную политику в отношении Китая в сфере пандемии коронавируса.

По его словам, вместо того, чтобы "делать свою работу" и направить медэкспертов в КНР, организация защищала руководство Китая.

"Вместо этого ВОЗ охотно принимала заверения Китая и защищала действия китайского правительства", - сказал Трамп журналистам во вторник.

По его словам, ВОЗ должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация "хвалила" Пекин за "его так называемую прозрачность".

1тф см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!