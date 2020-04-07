Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 19:06

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за рекомендацию некоторое время назад не закрывать границу от Китая.

"ВОЗ действительно ошибалась... К счастью, я отверг их совет оставить наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?" - написал он в Twitter. Этот комментарий президент США опубликовал в отмечаемый во вторник Всемирный день здоровья.

Ранее Трамп и остальные высокопоставленные официальные лица в США неоднократно возлагали ответственность на Китай за мировую пандемию коронавируса.

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