Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 21:35

*** СМИ подозревают его в желании урезать финансирование организации

(расширенная версия сообщения от 20:06, добавлены подробности)

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за рекомендацию некоторое время назад не закрывать границу от Китая.

"ВОЗ действительно ошибалась... К счастью, я отверг их совет оставить наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?" - написал он в Twitter. Этот комментарий президент США опубликовал в отмечаемый во вторник Всемирный день здоровья.

При этом Трамп отметил, что ВОЗ "по каким-то причинам зациклена", по его мнению, на Китае, несмотря на то, что "в значительной степени (организация - ИФ)" финансируется Штатами.

Западные СМИ полагают, что за такой формулировкой может скрываться намерение президента урезать финансирование организации. На долю США приходится очень существенная часть финансирование ВОЗ.

Ранее Трамп и остальные высокопоставленные официальные лица в США неоднократно возлагали ответственность на Китай за мировую пандемию коронавируса.

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