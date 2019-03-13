Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 13:05

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду выступил с критикой в адрес губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома после сообщений СМИ о том, что власти этого штата намерены отказаться от практики смертной казни.

"Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить 737 хладнокровных убийц, приговоренных к казни. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в среду телеканал NBC Los Angeles со ссылкой на источники сообщал, что губернатор Г.Ньюсом на конференции в среду вечером намерен объявить о прекращении смертной казни на территории штата.

Представитель Демократической партии США Г.Ньюсом был избран губернатором Калифорнии на выборах в 2018 году и вступил в должность 7 января 2019 года.

1бф аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!