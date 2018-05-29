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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 14:36 29.05.2018 - 14:36

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал членов Демократической партии, которые попытались использовать против него фотографии детей нелегальных мигрантов, заключенных в стальные клетки на южной границе США в 2014 году.

"Демократы ошибочно опубликовали в "Твиттере" сделанные в 2014 году, во время срока (бывшего президента США Барака - ИФ) Обамы, фотографии с детьми на границе в стальных клетках", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Они думали, что это свежие фотографии и хотели таким образом выставить меня в дурном свете, но это вышло им боком", - добавил президент.

Кроме того, он призвал демократов "согласиться на строительство стены (на границе между США и Мексикой - ИФ) и на новые законы по защите границы на благо страны".

Американская газета "Хилл" сообщила, что ранее на этой неделе некоторые пользователи "Твиттера" опубликовали на своих страницах фотографии детей в стальных клетках. Они утверждали, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США содержали детей нелегальных иммигрантов в таких условиях в соответствии с указаниями администрации Д.Трампа.

Однако, как отметило издание, на самом деле эти снимки были сделаны в 2014 году, когда президентом США был Б.Обама.

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