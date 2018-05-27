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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 23:57 27.05.2018 - 23:57

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предположил, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама не предпринимал мер по защите от предполагаемых попыток российского вмешательства в американские выборы, так как верил в победу Хиллари Клинтон.

"Почему президент Обама ничего не предпринял в связи с так называемым российским вмешательством, когда ещё до выборов получил информацию об этом от ФБР? Да потому что он полагал, что победит Хиллари (Х.Клинтон - ИФ) и не хотел расстраивать ее планы. Тогда он был у власти, а не я, и ничего не предпринял", - написал он в "Твиттере".

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов 2016 года в США. В настоящее время команда спецпрокурора Роберта Мюллера ведёт расследование с целью выяснить, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

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