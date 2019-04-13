Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что негативно относится к радикальным демократам, которые сомневаются в правдивости результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

"Почему радикально настроенные левые демократы в Конгрессе должны иметь право требовать повторно проводить расследование Р.Мюллера и детально рассматривать его доклад об отсутствии сговора с Россией, стоимость которого оценивается в $35 млн (расследование велось два года), игнорируя преступления, совершенные (бывшим госсекретарем США - ИФ) продажной Хиллари Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и нечистыми на руку полицейскими?", - написал Д.Трамп в твиттере.

"Генпрокурор Уильям Барр сам примет решение (относительно доклада Мюллера - ИФ)", - добавил он.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа. При этом Р.Мюллер подтвердил, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в США. В Москве неоднократно отвергали эти утверждения.

В свою очередь, Демократическая партия США продолжает оказывать давление на Минюст США, чтобы доклад был опубликован как можно скорее. Многие демократы настаивают на существовании сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией, несмотря на выводы Р.Мюллера.

На прошлой неделе У.Барр заявил, что по-прежнему готов опубликовать в середине апреля доклад Р.Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.

Ожидается, что публикация доклада произойдет в середине апреля, однако речь идет об отредактированной версии документа. Из доклада будут убраны четыре категории информации. Первая - данные о коллегии присяжных, которые должны оставаться секретной, вторая - информация о методах сбора информации разведслужбами, третья - информация, которую не стоит пока публиковать, так как она используется во время еще не завершившихся судебных разбирательств. Четвертая категория - это личные данные о второстепенных фигурантах расследования, которым в итоге не предъявили обвинений.

1тэ ав

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