Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 19:02

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп опроверг во вторник сообщения СМИ о том, что у него возникли проблемы со здоровьем.

"Я прошел медицинский осмотр в субботу... И когда я пришел домой, моя жена спросила: "У тебя все хорошо? Они сообщают, что возможно у тебя был инфаркт", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, ему также позвонили из отдела по связям с общественностью Белого дома и стали спрашивать о его состоянии здоровья.

Американский лидер отметил, что он проходил "очень обычную" проверку, не имеющую никакого отношения к серьезным заболеваниями, а "коррумпированные" СМИ распространили не соответствовавшую действительности информацию.

"Эти люди - сумасшедшие... СМИ в этой стране опасные. У нас нет свободы прессы, у нас - всё наоборот. У нас очень коррумпированные СМИ", - добавил он.

Со своей стороны, представитель Белого дома Стефани Гришэм заверила, что Трамп отлично себя чувствует. "У него все хорошо со здоровьем. Он прошел плановый медосмотр в рамках ежегодных проверок", - сказала она.

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