Давос. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, говоря об экологии во время выступления в Давосе, подверг критике экоактивистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа.
"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчеств относительно апокалипсиса", - сказал Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Сейчас - время не для пессимизма, а для оптимизма", - добавил президент США.
"Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - указал он.
Ряд западных СМИ связал его слова с экоактивисткой Гретой Тунберг, которая активно критикует мировых лидеров за бездействие в том, что касается борьбы с изменением климата.
Вместе с тем, Трамп объявил о решении США присоединиться к инициативе "Один триллион деревьев", запущенную на форуме в Давосе.
Позже во вторник Тунберг, как ожидается, также выступит на форуме в Давосе.
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