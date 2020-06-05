Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 21:11

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно решению Трампа, 9,5 тыс. американских военных должны будут покинуть ФРГ до сентября, где в настоящее время размещено 34,5 тыс. военнослужащих США.

По словам источников газеты, соответствующее распоряжение было недавно подписано советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Один из собеседников издания сообщил, что подобный шаг обсуждался с сентября прошлого года в администрации Трампа и не связан с вызвавшим недовольства американской администрации решением канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказаться от очного участия в саммите "группы семи" в Вашингтоне в конце июня.

"Однако решение последовало на фоне острой напряженности в отношения США с Германией, в том числе из-за уровня военных расходов ФРГ", - пишет The Wall Street Journal.

Ранее Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению президента США, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен.

Американский лидер также критиковал ряд стран-членов Североатлантического альянса за недостаточные расходы на оборону. В частности, претензии у него есть и к Германии.

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