Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 19:08

Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп распорядился не снимать с должности морского пехотинца Эдварда Галлахера, которого суд оправдал по ряду военных преступлений, сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на шефа Пентагона Марка Эспера.

"Я поговорил с президентом в воскресенье. Он отдал распоряжение, что Эдди Галлахер сохранит свой значок трезубца (знак подразумевает членство в элитном подразделении ВМС - ИФ)", - заявил Эспер журналистам в Пентагоне.

Ранее в понедельник сообщалось, что Эспер заявил, что попросил об отставке министра ВМС США Ричарда Спенсера, так как тот заключил секретную сделку с президентом США Дональдом Трампом, которая казалась будущего морского пехотинца Эдварда Галлахера.

"Мы были полностью застигнуты врасплох этой информацией и поняли, что она подорвала все, что мы обсуждали с президентом", - заявил Эспер журналистам в Вашингтоне

Ранее сообщалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера за его рассмотрение спорного дела о военных преступлениях Галлахера.

В 2017 году в Ираке Галлахер сделал фотографию с телом убитого боевика группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ). В июле военный трибунал признал его виновным в незаконном позировании на фото, но оправдал в убийстве взятого в плен боевика. Военнослужащий был понижен в звании и лишен части выплат.

По данным The New York Times, Галлахера также обвиняли в убийстве мирных жителей и угрозах в адрес морских котиков.

На этой неделе командование ВМС США заявило, что дело Галлахера рассмотрит специальная комиссия флота, которой предстоит выяснить, достоин ли морпех оставаться в рядах подразделения "морских котиков".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере заявил, что ВМС не могут исключить Галлахера из подразделения.

1ви ар де

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