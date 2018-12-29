Трамп рассказал о значительном прогрессе в торговых переговорах с Китаем

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 17:22

Вашингтон. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

"Только что провел длительный и очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По сделке (в сфере торговли - ИФ) все продвигается очень хорошо...Мы совершаем очень большой прогресс", - написал Д.Трамп в Twitter.

Президент США отметил, что, если сделка будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

Д.Трамп ранее уже неоднократно положительно высказывался о перспективах торговых договоренностей с Китаем.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Пекину и Вашингтону удалось достичь конкретных договоренностей о проведения двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам.

В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 "достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами". В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

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