Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:19 15.06.2018 - 15:19

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы очень хорошо поладили. У нас была хорошая химия", - заявил Д.Трамп в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

У Д.Трампа также спросили, как он собирается провести праздник День отца 17 июня, на что президент ответил, что собирается звонить в Северную Корею.

"Работать. Я собираюсь звонить в Северную Корею", - сказал Д.Трамп.

1мм ар

Neuer Inhalt Horizontal Line