Трамп рассказал о том, что поладил с Ким Чен Ыном и собирается звонить в Северную Корею
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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном.
"Мы очень хорошо поладили. У нас была хорошая химия", - заявил Д.Трамп в эфире телеканала "Фокс-ньюс".
У Д.Трампа также спросили, как он собирается провести праздник День отца 17 июня, на что президент ответил, что собирается звонить в Северную Корею.
"Работать. Я собираюсь звонить в Северную Корею", - сказал Д.Трамп.
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Интерфакс