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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:43 15.06.2018 - 15:43

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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что поладил с главой КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы очень хорошо поладили. Между нами возникла химия", - заявил Д.Трамп в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"Я бы хотел выстроить хорошие отношения с Северной Кореей, я бы хотел этого в отношении многих стран", - подчеркнул американский лидер, добавив, что не поддерживает давление на КНДР и уничтожение ядерного оружия силовым путем.

У Д.Трампа также спросили, как он собирается провести праздник День отца 17 июня, на что президент ответил, что собирается звонить в Северную Корею.

"Работать. Я собираюсь звонить в Северную Корею", - сказал Д.Трамп.

Президент заявил, что, по его мнению, проблема Северной Кореи должна была быть решена задолго до него. Д.Трамп отметил, что, когда он занял свой пост, ситуация с Северной Кореей "была похожа на войну".

"Я решил эту проблему...Эта проблема в значительной степени решена", - сказал Д.Трамп.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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