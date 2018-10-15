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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 8:54 15.10.2018 - 08:54

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Си-Би-Эс, что смог добиться хороших личных контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У меня с ним хорошая энергетика. У меня с ним хорошее взаимопонимание. Посмотрите на те ужасные угрозы, которые звучали ранее. (А теперь - ИФ) никаких больше угроз", - сказал президент.

Он напомнил, что ранее США "шли к войне к Северной Корее".

По словам Д.Трампа, "он доверяет" Ким Чен Ыну. В то же время президент подчеркнул, что не строит иллюзий в отношении властей КНДР, и что он и не ослабил санкций против Пхеньяна.

При этом президент напомнил, что за последнее время Пхеньян не проводил ракетные пуски и не испытывал ядерное оружие.

Ранее в октябре Д.Трамп заявил, что его администрация ведет подготовку ко второму саммиту с Ким Чен Ыном, и стороны выбирают между тремя-четырьмя вариантами места встречи.

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