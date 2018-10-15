Трамп рассказал о "хорошей энергетике" в общении с лидером КНДР
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Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Си-Би-Эс, что смог добиться хороших личных контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"У меня с ним хорошая энергетика. У меня с ним хорошее взаимопонимание. Посмотрите на те ужасные угрозы, которые звучали ранее. (А теперь - ИФ) никаких больше угроз", - сказал президент.
Он напомнил, что ранее США "шли к войне к Северной Корее".
По словам Д.Трампа, "он доверяет" Ким Чен Ыну. В то же время президент подчеркнул, что не строит иллюзий в отношении властей КНДР, и что он и не ослабил санкций против Пхеньяна.
При этом президент напомнил, что за последнее время Пхеньян не проводил ракетные пуски и не испытывал ядерное оружие.
Ранее в октябре Д.Трамп заявил, что его администрация ведет подготовку ко второму саммиту с Ким Чен Ыном, и стороны выбирают между тремя-четырьмя вариантами места встречи.
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Интерфакс