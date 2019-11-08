Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 17:16

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Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в следующем году.

"Я бы приглашен, я об этом размышляю, это будет прямо в разгар сезона (предвыборной - ИФ) кампании", - сказал Трамп, беседуя с журналистами перед вылетом в город Атланта.

Американский лидер подчеркнул, что он ценит приглашение, направленное президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Путин пригласил меня. Это очень большое дело, отмечать окончание войны и так далее... Поэтому я ценю это приглашение", - сказал Трамп.

"Это будет прямо в середине политического сезона, поэтому я подумаю, смогу ли я. Но я бы хотел поехать, если смогу", - добавил президент США.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампу приехать на празднование Дня Победы в Москву 9 мая в 2020 году.

Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".

"Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.

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