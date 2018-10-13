Трамп рассматривает кандидатуры двух женщин на пост постпреда США при ООН - СМИ
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Вашингтон. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает две женские кандидатуры на должность постпреда США при ООН, сообщает в субботу издание "Политико".
По его информации, речь идет о Джейми Маккорт и Келли Крафт. Первая в настоящее время является послом США во Франции и Монако, а вторая - послом в Канаде.
Издание поясняет, что в Вашингтоне хотели бы назначить постпредом кого-то, кто уже работает в нынешней администрации, и обе данные кандидатуры соответствуют такому параметру. Обе женщины до назначения послами прошли проверку у американских спецслужб и уже обладают доступом к секретным данным. Таким образом, в случае утверждения Дж.Маккорт или К.Крафт постпредом при ООН им не нужно будет повторно проходить эту длительную процедуру.
К.Крафт - супруга крупного донора Республиканской партии, миллиардера Джо Крафта. Дж.Маккорт в прошлом занималась юриспруденцией и бизнесом.
Ранее в октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.
1во ав
Интерфакс