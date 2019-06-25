Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 3:31

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур, чтобы заменить уходящего пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Замена Сары не будет легкой, многие люди хотят эту работу", - сказал Трамп в интервью Hill.TV.

"У нас есть четыре или пять человек, которые действительно этого хотят, очень хорошие люди, очень хорошие имена, но Сара проделала фантастическую работу, она будет губернатором. Она больше не будет с нами разговаривать", - заявил президент США.

По его словам, если Сандерс решит участвовать в выборах губернатора штата Арканзас, то получит его поддержку.

"Не знаю, будет ли она участвовать в выборах, но думаю, что должна. Она очень популярна", - отметил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Сандерс покинет свой пост в конце июня. Сандерс занимала эту должность с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.

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