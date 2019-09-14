Этот контент был опубликован 14 сентября 2019 г. 8:39

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп в процессе подбора кандидатов на пост советника по национальной безопасности провел в Белом доме встречу со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайаном, сообщает в субботу американское издание The Wahington Post.

О'Брайен имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на "безопасный выбор", отмечает газета.

"В Белом доме желают иметь командного игрока", - сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео. Кроме него, глава американской дипломатии высказался в поддержку еще двух кандидатур - нынешнего специального посланника США по Ирану Брайана Хука и помощника главы объединенного комитета начальников штабов Рикки Уоддела.

О'Брайен пока никак не комментирует возможность назначения, отмечает газета.

Трамп в минувший вторник написал в Twitter о том, что в понедельник вечером он проинформировал Джона Болтона, что "Белый дом больше не нуждается в его услугах".

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что он был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу.

Президент пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Между тем, сам Болтон заверил, что он сам предложил уйти в отставку. "Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Болтон стал третьим советником по национальной безопасности президента Трампа. До него советниками были Майкл Флинн, занимавший должность меньше месяца, и Герберт Макмастер, проработавший при Трампе с февраля 2017 года по апрель 2018 года.

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмов в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

1ар бп

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