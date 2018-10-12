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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 8:44 12.10.2018 - 08:44

*** В их числе замгоссекретаря США Джон Салливан

Вашингтон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трампа, по некоторым данным, рассматривает пять кандидатов на пост главы Минюста, который в настоящее время занимает Джефф Сешнс, пишет в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

"Президент Трамп рассматривает кандидатуры пяти человек, которые могут заменить Джеффа Сешнса, если генеральный прокурор покинет должность позднее в этом году", - пишет газета, ссылаясь на представителей Белого дома и источники вне администрации президента.

По информации издания, Дж.Сешнс заявлял некоторым людям, что "его могут попросить уйти в отставку". Генпрокурор США считает, что президент может попросить его об этом, причем не на лично встрече, а через Twitter.

Так, заменить Дж.Сешнса на посту потенциально могут глава министерства здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, главный юридический советник при министерстве транспорта Стивен Брэдбери, бывший генпрокурор Уильям Барр, первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, а также Джанис Роджерс Браун, ранее работавшая окружным судьей в апелляционном суде в столичном округе Колумбия.

Слухи об отставке Дж.Сешнса с поста генпрокурора США в американских СМИ появились давно. Ранее президент США указывал на то, что Дж.Сешнс сохранит свою позицию как минимум до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь, но уходил от прямого ответа на вопрос относительно работы Дж.Сешнса на посту главы Минюста США.

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