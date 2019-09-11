Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 21:29

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост советника по нацбезопасности после ухода в отставку Джона Болтона, сообщают американские СМИ.

"У меня есть пять человек, которые очень этого хотят", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, кто может заменить Болтона. По его словам, это "высококвалифицированные специалисты".

"Я объявлю о том, кто займет этот пост, на следующей неделе", - отметил американский лидер.

Трамп добавил, что у него часто возникали разногласия с Болтоном по ряду вопросов. В качестве примера таких разногласий президент США привел желание Болтона применить "ливийскую модель" для Северной Кореи.

Во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в твиттере.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу. В среду Трамп продолжил критиковать Болтона, в частности, за его позицию по Венесуэле и КНДР.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен.

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