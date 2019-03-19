Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон по-прежнему не отказывается от рассмотрения самых разных сценариев дальнейших действий в отношении Венесуэлы.

"Прорабатываются все возможные меры", - сказал президент журналистам в Белом доме.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар

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