Трамп рассматривает различные сценарии действий в отношении Венесуэлы
Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон по-прежнему не отказывается от рассмотрения самых разных сценариев дальнейших действий в отношении Венесуэлы.
"Прорабатываются все возможные меры", - сказал президент журналистам в Белом доме.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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