Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон по-прежнему не отказывается от рассмотрения самых разных сценариев дальнейших действий в отношении Венесуэлы.
"Прорабатываются все возможные меры", - сказал президент журналистам в Белом доме.
"Это позор, что происходит в Венесуэле - долги, и разрушение, и голод",- заявил Д.Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Ранее Д.Трамп уже выступал с заявлениями, что в Вашингтоне изучают любые варианты решения кризиса в Венесуэле.
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.
1аю ар