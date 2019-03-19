Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 17:44

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон по-прежнему не отказывается от рассмотрения самых разных сценариев дальнейших действий в отношении Венесуэлы.

"Прорабатываются все возможные меры", - сказал президент журналистам в Белом доме.

"Это позор, что происходит в Венесуэле - долги, и разрушение, и голод",- заявил Д.Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Ранее Д.Трамп уже выступал с заявлениями, что в Вашингтоне изучают любые варианты решения кризиса в Венесуэле.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

1аю ар

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