Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 15:02

Вашингтон. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года встречался с клиентами своего адвоката Руди Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом, поскольку изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Об этом в субботу сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

В октябре стало известно, что Лев Парнас и Игорь Фруман - выходцы из бывших советских республик - являются фигурантами дела о нарушении правил финансирования избирательных кампаний США. Их обвиняли, в частности, в совершении пожертвований в интересах неназванного официального лица из украинского руководства.

По данным CNN, встреча Трампа с Парнасом и Фруманом состоялась в Белом доме во время празднования Хануки. Как отмечают два источника, эти бизнесмены в какой-то момент оставили остальных гостей, чтобы встретиться с Трампом и Джулиани.

Затем Парнас якобы заявлял своим доверенным лицам, что Трамп поручил ему "секретную миссию" - убедить Киев начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. По словам Парнаса, Джулиани должен был передавать указания президента, а он, владеющий бегло русским языком, и Фруман, имеющий множество деловых контактов на Украине, непосредственно действовать на месте событий.

Однако юридический представитель Джулиани Роберт Костелло опроверг факт разговора, указав, что речь шла только об обмене рукопожатиями и о совместном фотографировании с участием Парнаса и Фрумана.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В минувшую среду стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

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