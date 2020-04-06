Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 0:47

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнёры его попросят об этом.

"Если мне зададут этот вопрос, то я приму решение", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Может быть, я сделаю это, а может - нет", - добавил он, говоря о том, каково будет его решение по этому вопросу.

Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что снижение добычи в принципе проводится компаниями автоматически, так как они реагируют на снижение цен на рынке.

"Если вы верите в рыночную экономику, то тогда видите, что это делается автоматически", - сказал президент США.

Разговаривая с журналистом, который задал вопрос про добычу нефти, Трамп отметил, что возможно будет готов ответить на его вопрос "в четверг вечером", после заседания ОПЕК+.

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