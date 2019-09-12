Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не исключил возможности очередной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в этом году.
"В какой-то момент да...", - ответил Трамп на вопрос журналистов о возможной встрече с Ким Чен Ыном в этом году.
"Они (КНДР-ИФ) хотели бы встретиться. Я думаю, что это то, что произойдет", - добавил он.
Трамп и Ким Чен Ын провели три встречи с июня 2018 года, в ходе которых обсуждали денуклеаризацию КНДР в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.
Третья встреча президента США и лидера Северной Кореи состоялась 30 июня этого года на межкорейской границе. На ней президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.
Во вторник замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.
"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.
Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.
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