Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 1:29

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не исключил возможности очередной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в этом году.

"В какой-то момент да...", - ответил Трамп на вопрос журналистов о возможной встрече с Ким Чен Ыном в этом году.

"Они (КНДР-ИФ) хотели бы встретиться. Я думаю, что это то, что произойдет", - добавил он.

Трамп и Ким Чен Ын провели три встречи с июня 2018 года, в ходе которых обсуждали денуклеаризацию КНДР в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.

Третья встреча президента США и лидера Северной Кореи состоялась 30 июня этого года на межкорейской границе. На ней президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.

Во вторник замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

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