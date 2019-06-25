Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, заявил на пресс-конференции советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
"Президент Трамп с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке в Японии", - заявил Болтон, трансляцию ведут израильские СМИ.
"Я считаю, что посредством двусторонних и трехсторонних переговоров здесь в Иерусалиме мы сможем заложить основы для саммита в Осаке", - добавил он.
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