Трамп рассчитывает за 2-3 недели определиться с преемником Хейли на посту постпреда США при ООН
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Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Процесс определения того, кто сменит Никки Хейли на посту постпреда США при ООН, займет две или три недели, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Мы определимся с преемником за две или три недели. Не исключено, что управимся еще быстрее", - сказал он журналистам в Вашингтоне.
Ранее стало известно, что Н.Хейли покинет пост постпреда США при ООН в конце текущего года. Она пояснила, что после долгих лет, проведенных на госслужбе, решила взять паузу.
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Интерфакс