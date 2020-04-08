Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 10:37

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос с падением цен на нефть в конечном счете будет улажен, считает президент США Дональд Трамп.

"У меня были переговоры с президентом Путиным, и у меня были переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии, и я думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал президент по телефону телеканалу Fox news.

Он отметил, что цены на нефть рухнули на небывало низкий уровень, а "это, между прочим, хорошо для водителей, а также это хорошо для авиакомпаний".

В то же время Трамп напомнил, что в США имеется "невероятно масштабный энергетический бизнес", которому теперь грозит массовая потеря рабочих мест.

Ранее Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросу снижения уровня добычи для стабилизации мировых цен. Однако позднее Трамп также сказал, что примет решение о том, согласен ли он снизить добычу нефти, если иностранные партнеры его попросят об этом.

1аю ав

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