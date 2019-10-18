Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 18:03

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на успех урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии после достижения соглашения между Анкарой и Вашингтоном.

"Воля существует с обеих сторон, есть и реальный шанс на успех. США обеспечивают безопасность нефтяных месторождений, а боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) находятся под двойным контролем - курдов и Турции", - написал он в пятницу в Твиттере.

По словам Трампа, он только что поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран в частности обсудили ситуацию на турецко-сирийской границе.

"Он (Эрдоган) сказал мне о незначительном снайперском и минометном огне, с которым было быстро покончено. Он очень хочет, чтобы перемирие или пауза сработало. Того же хотят и курды, - продолжил Трамп. - Очень плохо, что таких мыслей не было много лет назад".

"Так или иначе, сделан огромный прогресс", - заключил он.

Накануне вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы от границы с Турцией.

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