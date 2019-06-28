Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 7:30

*** Путин: есть возможность продолжить обсуждать то, о чем договаривались с Трампом в Хельсинки

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп надеется, что будет "отличный результат" переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли, протекционизма.

"Я приветствую всех - как членов российской делегации, так и членов моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп в пятницу перед началом переговоров с Путиным.

По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".

"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся полноформатный саммит РФ-США.

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