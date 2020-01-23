Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 0:31

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает обнародовать свой ближневосточный мирный план до встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, назначенной на 28 января.

"Где-то до этого. Возможно, мы обнародуем его (план - ИФ) немного раньше", - цитирует Трампа The Hill.

Он также отметил, что кратко говорил с палестинцами о плане.

"У них есть много причин, чтобы сделать это. Я уверен, что они, возможно, сначала будут реагировать негативно, но на самом деле это очень позитивно для них", - добавил президент США.

Ранее в четверг Белый дом объявил, что Нетаньяху и лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц встретятся с Трампом на следующей неделе в Вашингтоне.

Трамп в четверг заявил, что с нетерпением ожидает визит Нетаньяху и Ганца.

"США с предвкушением ждут на следующей неделе премьер-министра Нетаньяху и председателя "Кахоль-Лавана" Бенни Ганца в Белом доме", - написал в твиттере Трамп.

В четверг в Белом доме сообщили, что Трамп и Нетаньяху проведут переговоры в Вашингтоне 28 января.

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