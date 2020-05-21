Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 20:25

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил в четверг, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

"Кажется, что G7 будет в полном формате. И, возможно, мы сделаем заявление в начале следующей неделе", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

По его словам, вероятно, саммит пройдет, "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что саммит лидеров государств G7 может быть проведен не по видеосвязи, а в очном формате в резиденции Кэмп-Дэвид.

"Теперь, когда наша страна "возвращается к величию", я рассматриваю возможность переназначить G7 на ту же или аналогичную дату в Вашингтоне в округе Колумбия в легендарном Кэмп-Дэвиде... Это было бы отличным знаком для всех - нормализация!" - написал Трамп в Твиттере.

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.

Представитель Белого дома Кейли Макэнани, со своей стороны, подтвердила, что Трамп рассматривает возможность организации саммита в Кэмп-Дэвиде "когда-нибудь в июне", однако конкретных планов для этого пока нет.

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