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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 10:09 26.10.2018 - 10:09

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении иностранных организаций, поддерживающих ливанское движение "Хезболла", сообщает сайт Белого дома в пятницу.

"Закон 2018 года О внесении поправок в закон о предотвращении международного финансирования "Хезболлы", расширяет санкции в отношении иностранных организаций, поддерживающих "Хезболлу" или ее агентов", - говорится в заявлении.

"Я подписал закон, налагающий еще более жесткие санкции на "Хезболлу", чтобы лишить их средств", - заявил Д.Трамп на мероприятии 35-й годовщине атаки на военные казармы США в Бейруте.

Трамп в своей речи пообещал, что США будут разрушать операционные и финансовые сети "Хезболлы".

23 октября 1983 года на территорию американской военной базы в столице Ливана, въехал грузовик, груженный взрывчаткой. Взрыв разрушил здание, в котором находился батальон морской пехоты США численностью около 400 человек. Трагедия унесла жизни 241 американского военнослужащего. В США полагают, что за организацией взрыва стояло движение "Хезболла".

Движение "Хезболла" признано террористической организацией в США.

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