Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 16:44

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Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести иранский Корпус стражей Исламской Революции, включая их силы "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении президента США, распространенном по пулу журналистов Белого дома.

"Этот беспрецедентный шаг, принимаемый Госдепартаментом США, признает, что Иран - не только государство-спонсор терроризма, но и то, что КСИР принимает активное участие, финансирует, продвигает терроризм в качестве инструмента в государственных делах", - подчеркивается в нем.

"КСИР - это основной инструмент иранского правительства в процессе реализации его террористической кампании в мире", - указано в заявлении Д.Трампа.

В заявлении отмечается, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.

"Это подчеркивает тот факт, что действия Ирана фундаментальным образом отличаются от действий правительств других стран", - говорится в заявлении.

В заявлении президента США отмечается, что решение Вашингтона относительно КСИР "значительно расширит охват и масштаб давления со стороны США на иранский режим". "И это делает очевидным риски ведения бизнеса или оказания поддержки КСИР. Если вы ведете бизнес с КСИР, вы проспонсируете терроризм", - говорится в нем.

"Мы продолжим усиливать финансовое давление на иранский режим за поддержку террористической деятельности до тех пор, пока он не откажется от своего деструктивного и незаконного поведения", - говорится в заявлении Д.Трампа.

СМИ в конце прошлой недели сообщали, что администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. По данным газеты The Wall Street Journal, такое решение поддерживали госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

В то же время, несколько высокопоставленных сотрудников Пентагона и военачальников, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, высказались против такого решения, поскольку оно может повлечь за собой негативные последствия для сил США в регионе, но не причинит желаемого урона иранской экономике, сообщала газета. Также испытывают сомнения относительно последствий такого решения в ЦРУ.

В понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что признание террористической организацией КСИР со стороны США может привести к тяжелым последствиям для американских позиций на Ближнем Востоке.

Командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что, "в случае, если США предпримут такой шаг, их вооруженные силы в Западной Азии потеряют мир и покой".

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.

По данным СМИ, в КСИР входят порядка 125 тыс. человек, КСИР состоит из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. Также в КСИР входят силы "Аль-Кудс", ответственные за осуществление специальных операций за пределами Ирана, они было включены в санкционные списки США в 2007 году.

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