Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 20:52

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выбрал Джеймса Мюррея на пост главы секретной службы, он сменит на этом посту уволенного Рэндольфа Аллеса, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп выбрал Джеймса Мюррея, чтоб он стал главой (секретной службы - ИФ), начиная с мая", - цитируют американские СМИ слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Она отметила, что Дж.Мюррей "долгое время проработал в секретной службе".

С.Сандерс добавила, что президент США "благодарен" Р.Аллесу за "более чем 40-летнюю службу стране".

Американские СМИ отмечают, что кандидатура главы секретной службы США не подлежит утверждению сенатом.

Ранее в понедельник стало известно, что Д.Трамп отдал распоряжение об увольнении главы секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

По данным телеканала CNN, причина увольнения пока неизвестна, однако, это может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции президент США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, перед которой отчитывается о своей работе Р.Аллес.

Секретная служба США является структурой, подчиняющейся министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.

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