Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 15:33

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Роберта О'Брайена на должность нового советника по национальной безопасности.

"Я рад объявить о том, что я предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника по национальной безопасности", - написал Трамп в среду в своем Twitter.

"Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой", - добавил Трамп.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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